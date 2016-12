Jonas está pronto para entrar no onze

O CM sabe que Rui Vitória pondera lançar Jonas ao lado de Raúl Jiménez, que atravessa o melhor momento no Benfica, com quatro golos em outros tantos jogos. O mexicano foi mesmo decisivo contra Sporting (2-1) e Estoril (1-0).

Jonas, avançado do Benfica, regressou aos relvados diante do Estoril, no sábado, e está pronto para voltar ao onze na quarta-feira, diante do Rio Ave, apurou o. Após quase quatro meses de ausência, o brasileiro jogou 15 minutos na vitória dos encarnados na Amoreira (1-0), e impressionou o treinador Rui Vitória."Agradeço a todos os que me ajudaram a voltar a fazer o que mais gosto!", disse o avançado de 32 anos após uma partida em que mostrou a classe e o sentido de baliza - com duas oportunidades de golo - que lhe valeram o estatuto de jogador mais influente da equipa, desde que chegou no verão de 2014. "É importante lembrar que é um jogador que tem mais de 60 golos nos últimos dois anos. Esteve muito tempo inativo, mas já deu um cheirinho da sua qualidade. Tem sido o melhor em Portugal", assumiu Vitória.O regresso do brasileiro foi saudado por toda a equipa e, sobretudo, pelos adeptos, que querem voltar a ver o nº 10 em ação. Diante do Rio Ave, na Luz, é uma oportunidade para o brasileiro assumir a titularidade, debelada a infeção pós-cirúrgica no tornozelo direito.