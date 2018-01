Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas: “Podes mudar o sistema mas eu sou titular”

Rui Vitória não contava com Jonas quando alterou o 4x4x2 para o 4x3x3, mas o brasileiro impôs-se e exigiu entrar no onze.

Por António M. Pereira | 08:41

"Podes mudar de sistema, mas eu sou titular." Foi esta a declaração de Jonas a Rui Vitória, quando o técnico benfiquista alterou o sistema tático da equipa de 4x4x2 para o 4x3x3, deixando o goleador brasileiro de fora do onze.



Rui Vitória não contava com Jonas a titular no novo sistema, apurou o Correio da Manhã. No entanto, o avançado brasileiro insurgiu-se e confrontou o técnico, quando ficou de fora do jogo com o Manchester United, em Inglaterra, para a Liga dos Campeões, em finais de outubro. A equipa perdeu por 2-0 e o goleador brasileiro dirigiu-se ao técnico, reclamando um lugar a titular, pois estava em condições de cumprir com as exigências pedidas pelo treinador.



Rui Vitória entendia que o brasileiro não se adaptava ao 4x3x3, em que tinha a meio- -campo Fejsa, Samaris e Pizzi, e na frente contava com Salvio, Diogo Gonçalves e o elemento mais avançado era o mexicano Raúl Jiménez.

Perante a conversa com Jonas, o treinador acabou por ceder. E o resultado foi imediato, pois no jogo seguinte marcou um dos golos no triunfo sobre o V. Guimarães (3-1). Jonas tem-se assumido como elemento preponderante na equipa pelos golos marcados e pela liderança no balneário, onde é respeitado e idolatrado por todos. Soma um total de 27 golos em 31 jogos. É o melhor marcador da Liga portuguesa com 24 golos em 20 partidas. Frente ao Belenenses, falhou uma grande penalidade, mas a sua determinação foi decisiva ao assumir a marcação do livre direto em tempo de descontos, em que fez o golo do empate (1-1).