Jonas recebeu menos 130 mil que Zivkovic

Recebia 67 mil euros por mês. Só em março deste ano é que passou a ser um dos mais bem pagos.

08:39

Jonas, avançado do Benfica, recebeu um salário mensal bruto de 67 mil euros, menos 130 mil do que o extremo sérvio das águias Zivkovic, de acordo com alguns documentos divulgados na internet. Só em março do corrente ano, o jogador brasileiro passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel, ao renovar até 2019, encaixando, alegadamente, cerca de 200 mil euros mensais.



O primeiro contrato de Jonas com o Benfica foi celebrado em 2014, quando o jogador chegou a custo zero, prevendo o pagamento de 40 mil euros brutos por mês ao jogador. Já em setembro de 2015, o brasileiro renovou com as águias, pela primeira vez, com o ordenado a aumentar em 27 mil euros por mês.