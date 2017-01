Jonas recusou proposta milionária da China

Seferovic pode chegar já

O avançado internacional suíço Haris Seferovic que termina o contrato que o liga ao Eintracht Frankfurt a 30 de junho pode chegar ao Benfica já em janeiro



O clube da Luz já garantiu a contratação do avançado, de 24 anos, para a próxima época, mas a vinda do jogador suíço pode ser antecipada.



Para isso, basta que um avançado do Benfica seja vendido e, neste momento, tanto Raul Jiménez como Gonçalo Guedes são jogadores muito cobiçados no mercado de inverno.



Caso um avançado benfiquista saia neste mês de janeiro, o Benfica terá de pagar cerca de dois milhões de euros para contratar Seferovic já nesta janela de transferências.



O avançado internacional suíço Haris Seferovic que termina o contrato que o liga aoa 30 de junho pode chegar ao Benfica já em janeiroO clube da Luz já garantiu a contratação do avançado, de 24 anos, para a próxima época, mas a vinda do jogador suíço pode ser antecipada.Para isso, basta que um avançado do Benfica seja vendido e, neste momento, tanto Raul Jiménez como Gonçalo Guedes são jogadores muito cobiçados no mercado de inverno.Caso um avançado benfiquista saia neste mês de janeiro, o Benfica terá de pagar cerca de dois milhões de euros para contratar Seferovic já nesta janela de transferências.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O avançado brasileiro Jonas recusou uma proposta milionária da China e preferiu ficar no Benfica.sabe que a hipótese foi colocada em cima da mesa nos últimos meses. Ainda assim, e durante o período em que o avançado do Benfica esteve lesionado, o clube chinês perdeu algum do interesse que tinha no avançado.Jonas, de 32 anos, continua assim no Benfica, clube com o qual tem contrato até ao ano de 2018.