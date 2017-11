Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonathan Silva pára três meses

Defesa argentino vai ser operado ao joelho direito e só volta aos relvados no próximo ano.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Jonathan Silva vai ser operado amanhã ao joelho direito e pára três meses, na sequência de um choque com Rui Costa, no jogo com o Famalicão (triunfo leonino por 2-0) para a Taça de Portugal.



Mais uma dor de cabeça para Jorge Jesus. O técnico leonino tem gerido com pinças a condição física de Fábio Coentrão , de forma a evitar qualquer tipo de lesão. Contudo, a questão de Jonathan Silva vai dificultar a rotatividade com o defesa que está emprestado pelo Real Madrid. Fábio Coentrão tem agora de jogar mais tempo (frente ao Famalicão já fez os 90 minutos), mas qualquer percalço obriga Jesus a fazer adaptações na defesa. O defesa-central Mathieu já conhece bem a posição, mas é imprescindível no centro da defesa e já tem rotinas com Coates. Também Bruno César já alinhou a defesa-esquerdo. Não e tão forte a defender, mas Jesus considera que é mais importante a dar consistência ao meio- -campo. Coentrão é assim a única opção de raiz no plantel e terá de gerir a sua condição até ao regresso de Jonathan, que será apenas no próximo ano. O calendário vai ser difícil, com os jogos da Liga, Liga dos Campeões e das taças de Portugal e da Liga.



Segundo o CM apurou, o presidente Bruno de Carvalho não está disposto a ir ao mercado para reforçar a equipa com um defesa-esquerdo. Mas Jorge Jesus está preocupado.