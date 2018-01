Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus ataca Benfica e defende VAR

Técnico diz que águias têm de olhar para a arbitragem do Dragão.

Por Mário Figueiredo | 08:01

Jorge Jesus atacou este sábado a alegada incoerência do Benfica em relação às críticas aos lances polémicos do dérbi. "Disseram que iam estar atentos ao percurso dos árbitros [Hugo Miguel e Tiago Martins], mas digo para olharem também para o percurso dos árbitros do FC Porto-Benfica, do Benfica-Portimonense, do Benfica- -Sp. Braga, do Desp. Aves-Benfica... Aí estou de acordo com o Sérgio [Conceição]."



O treinador leonino mostrou estar em sintonia com o técnico Sérgio Conceição, que abordou o tema ao início da tarde de ontem, ao referir que não compreende as críticas de Rui Vitória no dérbi e por não ter dito nada parecido no clássico com os dragões.



Jesus abordou ainda, na antevisão do jogo de hoje com o Marítimo, a importância do vídeo- -árbitro. "Não tenho dúvidas de que veio para melhorar o futebol e favorecer a verdade desportiva. Num ou outro caso pode deixar dúvidas, mas é muito importante. Com o tempo, os principais campeonatos vão ter VAR. Há algumas coisas que se têm de melhorar, mas isso é um processo natural."



O técnico dos leões mostrou-se ainda satisfeito com os reforços Wendel, Misic e Rúben Ribeiro. "Este mercado permite fazer um equilíbrio no plantel. O Misic estava referenciado desde o início da época. O Rúben não é preciso scouting, porque joga em Portugal e conhecemos bem. E o Wendel vem à procura do seu caminho, do seu percurso, e vai encontrar obstáculos aos quais não está habituado e é um miúdo para se fazer e para o futuro", disse.



Leões jogam sem Mathieu

Mathieu é baixa nos leões. O central de 34 anos lesionou-se nos gémeos da perna direita no dérbi e falha os próximos 4 jogos.



Wendel: "Remate é o ponto forte"

O Sporting oficializou ontem a contratação de três reforços, todos médios: Wendel (ex-Fluminense), Misic (ex-Rijeka) e Rúben Ribeiro (ex-Rio Ave).



Os leões estão muito ativos no mercado, tendo surpreendido com a oficialização de Rúben Ribeiro, jogador que também era pretendido pelo FC Porto.



O brasileiro Wendel, de 20 anos, é o mais cotado. Custou sete milhões de euros, mas esta verba será suportada por um investidor. "O remate é o meu ponto forte", disse o jogador à Sporting TV, acrescentando: "Estou muito feliz. É um sonho que vou realizar. Este é o clube do Cristiano Ronaldo."



Também o croata Misic (custou 3 milhões de euros) se mostrou satisfeito: "Conheço Lisboa e o Sporting. O Ristovski aconselhou-me. Não pensei muito na hora de assinar."



Os leões pagaram 500 mil euros por Rúben Ribeiro, mas vão emprestar Gelson Dala e talvez ceder Tobias Figueiredo.