Jesus confirma que João Pereira está em negociações com outro clube

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, confirmou hoje que o lateral direito João Pereira está em negociações "com outro clube", pelo que foi 'dispensado' para o jogo de sexta-feira com o Varzim, para a Taça da Liga de futebol.



"O João Pereira está num processo que ainda não sei se já está definido, mas que é fora do Sporting, ou seja, com outro clube. Para este jogo [com o Varzim], está fora de hipótese", disse Jorge Jesus à RTP.



Segundo a imprensa, João Pereira estará a negociar com o Trabzonspor, atual 13.º classificado do campeonato turco e pode sair de Alvalade na reabertura do mercado de transferências, no mês de janeiro.









O Sporting recebe na sexta-feira o Varzim, da II Liga, para a segunda jornada do grupo A da Taça da Liga, num jogo marcado para as 21h15, que terá a arbitragem de Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal.

