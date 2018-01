Cova da Piedade 1 - 2 Sporting

Acompanhe ao minuto o jogo da Taça de Portugal, com vídeos das melhores jogadas.

Por Lusa | 15:37

79' - Substituição no Cova da Piedade. Rui Sampaio rende Paulo Tavares.



78' - Golo do Sporting. Pontapé de canto batido por Acuña, Battaglia desvia ao primeiro poste e a bola fica a pingar para o inevitável Bas Dost desviar para o fundo das redes.



77'- Coentrão entra bem na área, mas depois lembrou-se que o seu melhor pé é o esquerdo e quando o encontrou já não tinha espaço.



75' - Podence tem boa incursão na área dos almadenses, mas o cruzamento sai demasiado largo e depois Coentrão faz falta sobre Joyce.



71' - Bas Dost muito perto do golo. Grande estirada de Joyce a desviar cabeçada do holandês.



71' - Grande centro de Bruno Fernandes para Bas Dost, mas Miguel Almeida desvia no último momento.



69' - Jogada de insistência do Sporting na área do Cova da Piedade, mas os leões não conseguem melhor do que um canto



64' - Grande oportunidade para o Sporting. Doumbia surge isolado, mas permite uma enorme defesa a Joyce.







58' - Golo do Cova da Piedade. Cléo converte a grande penalidade, enviando a bola para o lado contrário do voo de Patrício.







57' - Penálti para o Cova da Piedade. Defesa leonina não consegue afastar e Evaldo estoira contra a mão de André Pinto. Árbitro Rui Costa considerou que foi corte intencional.







56' - DESPORTIVO DAS AVES nas meias-finais da Taça. Equipa da Vila das Aves bateu o Rio Ave nos penáltis por 4-5.



55 ' - Substituição no Cova da Piedade. Ballack entra para o lugar de Wang Chu.



53' - Golo do Sporting. Bruno Fernandes recebe na área, esconde a bola do defesa, e remata contra o pé do adversário. Desvio faz a bola subir por cima de Joyce, que fica sem hipóteses de defesa.







51' - Doumbia vai à linha de fundo sacar um cruzamento disfarçado de remate que obriga Joyce a um excelente golpe de rins



50' - Coentrão aparece com espaço do lado esquerdo, mas decide-se pelas fintas e fica sem soluções para centrar.



48' - Joyce facilita perante Podence e por pouco não fica sem a bola.



45' - Pénaltis no Rio Ave-Deportivo das Aves. Empate a 4-4 no final do prolongamento.



45' - Jogo recomeça com dupla alteração no Sporting. Bas Dost e Bruno Fernandes rendem Bruno César e Bryan Ruiz.



Emoção ao rubro em Vila do Conde. Rio Ave faz o 4-4. Gelson Dala empata a partida com o Desportivo das Aves a seis minutos do fim do prolongamento.



O Sporting chega ao intervalo do desafio com o Cova da Piedade com motivos para agradecer à sorte o facto de o marcador estar em branco. Porque foi a equipa de Almada a estar mais perto do golo, com uma bola no poste e outra na barra de Patrício. Os leões têm tido mais bola e o domínio de jogo, mas joga-se a um ritmo tão lento que tudo fica fácil para a defesa do Piedade. Bryan Ruiz desperdiçou a melhor oportunidade dos leões, que pouco perigo criaram neste primeiro tempo.



46' - Intervalo no Bonfim



40' - Aves dá a volta ao marcador. Golo de Arango dá o 4-3 à equipa minhota, aos 16 minutos do prolongamento.



39' - Bola na trave do Sporting. Firmino remata em arco à entrada da área, após grande jogada coletiva. Patrício voou, mas não tinha hipóteses de deter o remate. Valeu o ferro.





36' - Acuña cavalga pelo corredor esquerdo, mas o centro que sai dos pés do argentino cai na zona mais despovoada da grande área adversária.



35' - Battaglia tenta a sorte num remate do meio da rua e acerta... numa ambulância estacionada atrás da baliza de Joyce.







31' - Lima Pereira impede André Pinto de chegar a uma bola que tinha tudo para acabar nas redes do Cova da Piedade. Grande centro de Acuña.



29' - Bryan Ruiz desperdiça grande oportunidade. Costa Riquenho aparece solto após passe de Doumbia, mas também não se percebe o que quis fazer à bola na hora em que devia ter rematado. Joyce agradeceu e agarrou.







28' - Seria um cruzamento, seria um remate? Só Firmino poderá explicar esta bola que enviou diretamente para a linha lateral, quando tinha Evaldo desmarcado.



26' - Bruno César remata de longe e a bola desvia num defesa, mas morre nas mãos de Joyce.







23' - Bryan Ruiz dirige com mestria o ataque leonino pelo centro do terreno, mas Ristovski não consegue dar seguimento à jogada e falha o cruzamento.



20' - Prolongamento confirmado em Vila do Conde. Rio Ave e Desportivo das Aves estão empatados 3-3. Vão jogar mais 30 minutos para decidir quem defronta o Caldas nas meias-finais.



19' - Podence assusta Joyce. Avançado leonino progrediu sem oposição e rematou à entrada da área do Cova da Piedade, mas permitiu defesa fácil.







18' - Bom cruzamento de Coentrão pela esquerda, mas Joyce sai dos postes e desvia a bola dos avançados leoninos.



16' - Defesa alamadense afasta sem problemas. Livre de Acuña foi muito denunciado.



16' - Bruno César é ceifado na direita do ataque leonino. Pode dar cruzamento.



12' - Reviravolta em Vila do Conde. O Desportivo das Aves, que estava a perder por 3-1, empata o jogo com o Rio Ave, ao marcar dois golos em dois minutos. Prolongamento à vista.



11' - Bola no poste do Sporting. Grande jogada de contra-ataque da equipa de Almada, com Robson a aparecer solto a rematar à entrada da área. Bola raspou na parte de fora do poste e saiu pela linha de fundo.







10' - Oportunidade para o Sporting. Doumbia remata em arco à entrada da área e a bola sai muito perto da barra de Anacoura, guarda-redes conhecido como Joyce.



9' - Cova da Piedade ensaia jogada de ataque com o chinês Wang Chu, mas a defesa leonina afasta sem problema.



6' - Falta sobre Doumbia. Pode dar cruzamento perigoso.



5' - Boa combinação entre Podence e Doumbia, mas Adilson consegue anular a jogada com um corte para canto, impedindo o português de rematar.



2' - Faz- se história nas Caldas da Rainha. O Caldas bateu o Farense por 3-2 e apurou-se para as meias finais da Taça de Portugal.



0' - Começa a partida no Estádio do Benfim



É um Sporting transfigurado o que vai subir ao relvado do Estádio do Bonfim, em Setúbal, esta quarta-feira, para defrontar o Covada Piedade, clube da II Liga.



Já é conhecido o onze escolhido por Jorge Jesus:

Rui Patrício;

Ristovski, André Pinto, Coates, Coentrão;

Battaglia, Bryan Ruiz, Bruno César, Acuña;

Podence e Doumbia



Suplentes: Salin, Tobias, Palhinha, Mattheus, Iuri, Bruno Fernandes e Bas Dost



Também já é conhecido o onze inicial do Cova da Piedade:

Joyce,

Lima Pereira, Daniel Almeida, Adilson, Evaldo,

Paulo Tavares, Soares, Robson, Wang Chu, Cléo,

Hugo Firmino.



Suplentes: Pedro Alves, Onyilo, Roberto, Rui Sampaio, Ballack, Dieguinho e Liu.



O árbitro da partida é Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, que terá como assitentes Rui Licínio e Nuno Manso. O quarto árbitro é Hélder Malheiro.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, deixou de fora dos convocados os internacionais portugueses William Carvalho e Gelson Martins, para o jogo com o Cova da Piedade, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.



Entre os 18 convocados, nota para a entrada do brasileiro Mattheus Oliveira, sendo que o francês Mathieu e o italiano Piccini continuam de fora por lesão.



Nenhum dos três reforços do Sporting anunciados na janela de transferências de inverno, Rúben Ribeiro (Rio Ave), Wendel (Fluminense) e Josip Misic (Rijeka), consta dos convocados de Jesus.



Cova da Piedade e Sporting disputam esta quarta-feira, pelas 20h30, o acesso às meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Bonfim, num jogo com arbitragem de Rui Costa, da Associação de futebol do Porto.



Lista de 18 convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício e Romain Salin.



Defesas: André Pinto, Ristovski, Tobias Figueiredo, Fábio Coentrão e Sebastián Coates.



Médios: João Palhinha, Mattheus Oliveira, Bruno César, Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia e Bryan Ruiz.



Avançados: Iuri Medeiros, Bas Dost, Daniel Podence e Seydou Doumbia.