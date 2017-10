Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus desvaloriza ausências no Sporting

Piccini e Mathieu estão fora das contas mas o técnico garante equipa preparada para vencer.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:17

Sem os lesionados Piccini e Mathieu, Jorge Jesus está obrigado a mexer na equipa do Sporting para o duelo da Liga dos Campeões frente à Juventus. Mas o técnico desvaloriza as ausências.



"Não vamos jogar com uma equipa qualquer. É uma das cinco melhores do Mundo. No nosso grupo temos duas das cinco: Barcelona e Juventus. Independentemente de jogar William ou Mathieu, as dificuldades já são imensas. Sem eles será pior? Vamos ver. Mas jogar A ou B não mudará a ideia de jogo nem a estratégia", referiu na antevisão do encontro respetivo ao grupo D da prova, hoje às 19h45, em Alvalade.



Frente a um dos colossos do futebol europeu, Jorge Jesus quer manter o bom nível exibicional, mas desta vez conseguir os três pontos. "Estes jogos de Champions neste grupo deram para ver que o Sporting tem qualidade. Temos todo o prazer em defrontar uma equipa com grande qualidade coletiva e individual, mas também temos capacidade para lhes criar problemas.



Para disputarmos novamente o jogo em termos de resultado. Estamos preparados para isso", disse.



Para colmatar a ausência de Cristiano Piccini, o técnico dos leões garantiu a presença do internacional macedónio Ristovski no lado direito da defesa. "Ele vai jogar. Teve bom desempenho com o Marítimo [Taça da Liga] e terá uma oportunidade. Jogou no Macedónia-Itália, não é novidade defrontar jogadores italianos. Confio nele e de certeza que vai dar boa resposta."



Também na defesa, André Pinto deve surgir no lugar de Jérémy Mathieu.



Casa cheia para receber a Juventus

O Estádio José Alvalade vai registar cerca de 50 mil espectadores nas bancadas, hoje, na receção à Juventus. Uma assistência a rondar os números da visita do Barcelona a Lisboa.



Ganhar sem sofrer e sonhar com ‘oitavos’

Se ganhar por um melhor resultado que a derrota em Turim (2-1), o Sporting fica em vantagem sobre a ‘Juve’ e só precisa de fazer os mesmos pontos dos italianos nos outros jogos para se apurar.



William faz hoje teste

Jorge Jesus não deverá arriscar a utilização de William Carvalho no jogo de hoje (às 19h45, na Sport TV1) com a Juventus, poupando o jogador para o embate com o Sp. Braga, no domingo, para a Liga.

O médio defensivo dos leões não treinou ontem, mas os leões não especificaram as causas, limitando-se a referir: "Não subiu ao relvado."



William terá saído tocado no jogo com o Rio Ave (vitória por 1-0), tal como Piccini e Mathieu. Estes dois últimos são baixas confirmadas para o jogo de hoje e muito provavelmente para os bracarenses.



"Há uma esperança, mas só amanhã [hoje] é que teremos uma certeza absoluta. Se a equipa médica entender que estará em condições, vai a jogo", afirmou Jorge Jesus.



A ausência de William Carvalho será uma baixa de peso no esquema tático de Jesus, que terá de recorrer ao sistema da pré-época, com Battaglia a médio defensivo e Bruno Fernandes a médio ofensivo. É que o técnico não quer perder William Carvalho na Liga, prova que continua a ser o objetivo primordial dos leões.



"Sporting pôs o ‘Barça’ a sofrer"

"Facilidades? De forma alguma. A equipa do Sporting é muito unida, defende bem, em casa pôs o Barcelona a sofrer. Vamos ter de fazer um grande jogo", disse ontem o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri.



A ‘Juve’ assinala o seu 120º aniversário (amanhã) e o treinador quer dar uma prenda aos adeptos: "Queremos uma prenda para os adeptos. A vitória assegurará a qualificação, mas um empate também será bom."