Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus diz que resultado é "pior para o Benfica"

Treinador do Sporting lamenta empate com golo ao cair do pano.

00:15

O treinador do Sporting lamentou o golo que a equipa sofreu nos últimos minutos do dérbi com o Benfica. Em conferência de imprensa, Jorge Jesus garantiu que, mesmo assim, quem sai pior com este resultado é a equipa encarnada, que "fez pelo empate".



"O resultado não é bom para o Sporting, mas é pior para o Benfica", garante Jesus, que acredita que este foi "um jogo jogado com intensidade", mas que, apesar do Benfica ter estado "muito bem no ataque posicional", o Sporing podia "ter feito o 2-0" e "transformado o jogo".



"Defensivamente, somos muito fortes e não é fácil marcar-nos. Só sofremos de penálti", relembra o técnico leonino.



Apesar do resultado, Jesus ainda acredita num "campeonato a três". "O Benfica está a cinco pontos, mas não está fora. Agora é continuar na luta, como fizemos hoje", disse, confessando sentir-se "desgostoso" com o empate.



Quanto aos lances polémicos, Jorge Jesus diz ter "a mesma opinião do vídeo-árbitro", acreditando que, apesar disso, houve "alguns lances duvidosos".