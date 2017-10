Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus e Benfica sem aproximação

Águias exigem 14 milhões ao atual treinador do Sporting por incumprimento contratual.

Por Filipe António Ferreira | 08:47

Jorge Jesus e o Benfica devem mesmo enfrentar-se em tribunal no próximo mês de dezembro, contrariando as informações de que ambas as partes se tinham aproximado de forma a evitar o julgamento, apurou o CM.



Inicialmente marcado para este mês, a juíza do caso adiou para dezembro a sessão de julgamento de forma a haver um aproximar de posições e assim evitar que o caso seguisse para tribunal. Algo que até ao momento não aconteceu. Fonte do Benfica garantiu ao CM que todo o processo não sofreu qualquer alteração.



Apesar de quererem marcar a sua posição depois da saída do técnico da Luz para Alvalade no verão quente de 2015, tanto Jesus como Vieira entendem que este é mais um caso mediático e que um possível acordo não pode nem deve ser colocado de lado. Amigos comuns do atual treinador do Sporting e do presidente do Benfica reconhecem que pode haver um entendimento, mas certo é que os advogados dos encarnados e do técnico ainda não se reuniram para qualquer acordo que leve a que o processo seja retirado.



As águias exigem 14 milhões de euros a Jorge Jesus, alegando incumprimento de contrato, contactos mantidos com um funcionário do Sporting durante a vigência do vínculo e apropriação de software confidencial do clube. Já o atual treinador dos leões entrou também com uma ação contra as águias a exigir o pagamento do último salário (referente a junho de 2015) e uma indemnização por danos morais.



A confirmar-se, o julgamento ocorre entre 13 e 20 de dezembro precisamente na semana do dérbi com o Sporting.



Bruno de Carvalho sem limites

"O Correio da Manhã, desculpem -me falar em português, tem uma mer*.... de director e jornalistas.... Tem zero! Não metem medo a ninguém e nunca fizeram uma fil*... da pu*.... de uma notícia, sobre mim ou a minha família, que fosse verdadeira, em órgão nenhum! Não há um cab*.... que dê a cara provando A, B ou C do que escrevem! É tudo treta!É tudo para eles esconderem o estado financeiro calamitoso a que chegaram mais os seus amigos "cartilheiros".Uma coisa importante, o Octávio Ribeiro... que eu saiba, no Sporting, pode ter um aprendiz de malandro ou outro que dizem ser amigos de colaboradores... Querem ouvir ou não? ... Ouçam!... Não tem um cabr*.... que seja fonte, caral*.... Ouçam merd*...! Não tem uma fonte!."



Texto publicado por Bruno de Carvalho no Facebook



Octávio responde a Nuno Saraiva

"Nunca pensei que dizer bem de Jesus causava tanta alegria. Se quisesse acabar com isto, mostrava as SMS que tinha", disse Octávio Machado, na CMTV, depois de Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, ter dito que o ex-dirigente leonino apoiava Jorge Jesus e não o Sporting.