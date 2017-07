Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus: “Está na hora de ganhar títulos”

Técnico do Sporting elogiou a presença de centenas de adeptos em Nyon e garantiu que quer retribuir todo esse carinho com a conquista do campeonato.

Por Mário Figueiredo | 08:23

Cerca de mil adeptos estiveram no domingo no treino aberto do Sporting na Suíça, numa demonstração de apoio à equipa, apesar das duas derrotas nos dois últimos jogos. Jorge Jesus voltou a elogiar esse forte apoio, mas deixou o alerta.



"O Sporting tem crescido, mas está na hora de ganhar títulos", disse o técnico em declarações à Sporting TV, televisão do clube.



Foi dia de Sporting em Colovray e os sportinguistas acederam ao convite e compareceram equipados a rigor, com as cores dos leões.



A sessão foi animada e os adeptos fizeram questão de demonstrar o seu apoio à equipa. Jesus é um dos mais solicitados e correspondeu sempre com um sorriso. Deu autógrafos e tirou selfies. Já Bruno de Carvalho, que tinha chegado na parte da manhã com o reforço Acuña, sentou-se no banco e só no final da sessão saiu para dar autógrafos e para conversar com os adeptos. "Tem sido um convívio fantástico em todos os jogos.

Agora temos de dar tudo para sermos campeões. Os sportinguistas merecem", disse o líder sportinguista.



Mas a festa foi feita na bancada, com os adeptos. Deu para perceber que Bas Dost e Doumbia figuram entre os favoritos.



Acuña fez apenas a primeira parte da sessão, sendo depois poupado devido à viagem realizada pela manhã.



A peladinha foi mesmo o momento alto, com todos os golos a serem celebrados com grande entusiasmo na bancada.