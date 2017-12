Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus exige Luís Filipe Vieira no tribunal

Presidente do Benfica foi multado em 102 euros por falta injustificada.

Por Mário Figueiredo | 21.12.17

Jorge Jesus exige a presença de Luís Filipe Vieira no Tribunal do Barreiro, por considerar o presidente do Benfica uma testemunha-chave no processo em que o clube da Luz pede uma indemnização de 14 milhões de euros ao treinador.



Luís Filipe Vieira foi mesmo multado em 102 euros por ter faltado às sessões que estavam marcadas para os dias 13, 14 e 19 e 20 de dezembro. A juíza Anabela Marques Gomes considerou a "falta injustificada" apesar do líder das águias ter viajado para a China e Índia ao serviço do Benfica. O despacho diz que os "deveres profissionais" alegados pelo Benfica não fazem qualquer sentido, porque o julgamento estava "marcado há três meses".



A juíza pretende agora que seja o próprio Luís Filipe Vieira a escolher as datas em que estará disponível no mês de janeiro para prestar o seu depoimento de forma a dar início ao julgamento, que terá uma tentativa de conciliação.



Em causa está a transferência de Jorge Jesus do Benfica para o Sporting em 2015. As águias dizem-se prejudicadas pelo técnico e reclamam um euro por cada adepto.



Os encarnados contestavam ainda o facto de o técnico ter alegadamente ‘roubado’ o computador portátil e o software confidencial da Luz, mas a juíza Anabela Marques Gomes acabou por deixar cair essa acusação, considerando-a inepta. Por isso, este recurso interposto pelo Benfica nem será levado a tribunal.



O caso prossegue em 2018 no Tribunal do Barreiro.



Técnico reclama um mês de salário

O Benfica ainda não pagou o último mês de contrato a Jorge Jesus, uma verba a rondar os 200 mil euros. Esta situação pode ser determinante para evitar que as partes cheguem a acordo no processo.



Jorge Jesus continua a exigir o pagamento devido referente ao mês de junho de 2015. As águias alegam que o técnico já estava, nessa altura, a trabalhar para o rival de Alvalade e recusam o pagamento do salário.