Jorge Jesus: “foco é ser campeão”

Treinador desvaloriza o alegado interesse do clube italiano e só pensa em devolver a glória aos leões.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:44

Jorge Jesus nem quer ouvir falar do alegado interesse do AC Milan. O objetivo do treinador do Sporting é claro: "A carreira de um treinador faz-se dia a dia. É isso que vou fazer independentemente de haver ruídos para sair ou para entrar. Vou focar-me em ser campeão", referiu na antevisão da deslocação ao terreno do Rio Ave, em jogo da 10ª jornada da Liga, hoje às 21h00 (Sport TV1).



Na última ronda do campeonato, houve polémica com o vídeo-árbitro. Mas Jorge Jesus aceita os erros que possam surgir com o sistema. "É uma ferramenta que vem ajudar os árbitros, vem transmitir uma maior verdade desportiva. Se a usam bem ou não, isso é outra questão. Mas quem utiliza o vídeo-árbitro são pessoas e as pessoas podem errar. Agora não queiram tirar a credibilidade ao vídeo-árbitro por causa disso", disse, antes de concordar com a greve dos árbitros para os jogos da Taça da Liga: "O importante é que eles tomem medidas para melhorar o futebol, e se for para melhorar o futebol, neste caso para os árbitros, estou sempre de acordo. Se afeta a nossa preparação? Não. O futebol só não se pode fazer sem jogadores."



Fernando Gomes pediu ao Governo para intervir na pacificação do futebol. Jesus concorda com a intervenção do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. "A minha opinião é favorável. Se ele tem a preocupação de chamar a atenção de algumas pessoas em determinadas posições e que podem intervir, acho muito bem."