Jesus garante que está envolvido no Sporting num projeto de vários anos

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, assegurou esta sexta-feira que estará à frente do comando técnico de futebol dos 'leões' nos próximos anos, frisando também que a relação com o presidente, Bruno de Carvalho, não poderia ser melhor.

"A minha relação com o presidente é a melhor e não podia ser melhor. Tudo o que fizemos em conjunto continuamos a fazer. Estamos envolvidos num projeto, não de um ano, mas de vários anos, independentemente do que possa acontecer. É essa a confiança que é dada pelo líder e fiquei muito satisfeito pelo que ele disse hoje [segunda-feira]", começou por referir Jorge Jesus na antevisão à visita de sábado ao Marítimo.

Jorge Jesus diz manter excelente relação com Bruno de Carvalho

Em entrevista à TSF, Bruno de Carvalho garantiu que Jorge Jesus continuará a ser o treinador do Sporting neste e num futuro mandato, caso vença as eleições de 04 de março.



"É completamente falso e absolutamente ridículo que eu tenha uma alternativa a Jorge Jesus. Quero manter Jorge Jesus e isso nada tem a ver com questões financeiras, ou não financeiras", disse Bruno de Carvalho.



Para Jorge Jesus, o presidente do clube tem todo o direito de falar com os jogadores no balneário antes e depois dos jogos, uma vez que o técnico estava a cumprir castigo.









Questionado sobre uma eventual integração de um treinador adjunto indicado pela direção, o técnico 'leonino' encarou com normalidade, salientando que já acontece em outras equipas.



"Isso é uma linha de orientação que o presidente tem para o programa eleitoral e não foge a nada daquilo que é normal. Nos outros clubes acontece o mesmo e isso é normal. Só o Sporting é que ainda não é existe", argumentou.



Jesus diz que Sporting não está fora da corrida para o título

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, afirmou que os 'leões' não estão fora da corrida para o título de campeão português de futebol, reforçando a ideia que a época será para ser lembrada.



"O Sporting não está fora da corrida [para o título] e há muita coisa para ganhar. O primeiro lugar é o grande objetivo, que é difícil claro. Nunca será uma época para esquecer, mas para recordar", começou por dizer Jorge Jesus.



Na antevisão do encontro da 18.ª jornada da I Liga diante do Marítimo, o técnico 'leonino' enumerou várias razões para que o jogo de sábado seja difícil.



"O jogo, como é obvio, vai ser difícil por algumas questões. Temos pontos em atraso, estamos numa situação que não podemos perder pontos e vamos jogar com uma equipa que na Madeira é forte. Com estas variantes o jogo vai ser complicado", referiu.



Sobre as eliminações precoces da Taça de Portugal e da Taça da Liga, Jesus lamentou afirmou que é o principal responsável e que já teve fases menos boas no passado.



"Não é uma época falhada totalmente, mas vamos assumir responsabilidades e eu sou responsável número um. Dentro daquelas competições que eram importantes e que tínhamos que sair vencedores não conseguimos. Isto para mim não é normal, mas já tive ciclos menos bons", justificou.



Para ultrapassar a crise de resultados, o treinador do Sporting refere que "confia plenamente nos jogadores", sem esquecer que "é importante recuperar os atletas emocionalmente e com a ajuda dos adeptos".



