Jorge Jesus: "Há um segundo lugar para ser disputado"

Pela grande oportunidade que tivemos a acabar, podíamos ter saído do jogo com a vitória, o que teria sido excecional para nós, mas não deixa de ser um resultado positivo.Houve momentos do jogo em que se notou a intranquilidade do Sporting, pelos erros criados, pelos momentos menos conseguidos, principalmente na primeira parte.É evidente que isso vai acontecendo numa equipa instável, o que em circunstâncias normais não aconteceria, mas faz parte do jogo e o Sporting, mesmo num bom momento, teria também tido dificuldades contra um Marítimo que está forte e capaz de ombrear, principalmente em casa, contra as melhores equipas portuguesas"."Foi um bom jogo. O Marítimo tem uma boa equipa, não é fácil para os 'grandes' saírem daqui com vitórias fáceis.O Sporting entrou bem na primeira parte. Aliás, a equipa teve um comportamento completamente diferente do que nos dois últimos jogos. Foi uma equipa próxima do que tinha sido feito no início da época. Já vimos alguns jogadores subirem de forma e isso proporcionou que a equipa tivesse um melhor rendimento.Andámos sempre atrás do prejuízo. A perder 1-0, fizemos a igualdade, a perder 2-1, voltámos a fazer a igualdade. A equipa teve sempre disciplina tática, esteve muito equilibrada e acabámos por fazer o 3-2, numa bonita jogada entre Bas Dost e o Alan Ruiz, que o árbitro assistente anulou quando o jogador não estava em fora de jogo.A verdade é que são muitos erros em cima da equipa e hoje, foi mais um. Gostei muito do jogo que o árbitro fez em termos de qualidade e disciplina. O árbitro principal esteve bem, soube jogar o jogo, esteve sereno. O que julgou, fez bem.Agora, esse lance, que teve a ver com o colega dele, tirou-nos nitidamente a vitória e isso é frustrante porque não ganhas. Estamos a ser penalizados em muitos jogos.Como treinador, tenho a consciência de que, em termos desportivos, não diria que a época está perdida, mas só temos uma competição em que queremos chegar mais à frente.Com o empate, fica mais difícil o primeiro lugar, mas há um segundo lugar para ser disputado e o Sporting, com os jogos que faltam desta segunda volta, vai trabalhar com o ajustamento do plantel, não só para o presente como também para o futuro".