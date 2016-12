Jorge Jesus joga futuro em Belém

O Sporting parte para o jogo no Restelo como quarto classificado da Liga, com 27 pontos.



A visita da claque Juventude Leonina antes do treino de terça-feira foi recebida com agrado pelo treinador, que releva a presença dos elementos ligados ao clube nos períodos mais complicados. "Surpreendeu-nos pela positiva. Demonstraram que estão com a equipa quando as coisas não correm bem. Eles não foram pedir explicações."O Sporting parte para o jogo no Restelo como quarto classificado da Liga, com 27 pontos.

Esta crise é de uma semana, em que tudo se alterou depois de um jogo [contra o Benfica]. Podíamos ter saído na frente, com um ponto de avanço [na Liga], e saímos com cinco de atraso. Uma crise que passa por esse jogo. E vocês sabem porquê." Palavras de Jorge Jesus, treinador do Sporting, justificando a razão para o atual momento dos leões, que se encontram a 11 pontos de distância do Benfica, guia da classificação da Liga.Na antevisão do jogo de hoje em casa do Belenenses, para a 15ª jornada, às 21h00, o técnico voltou a abordar a temática da arbitragem, referindo-se especificamente ao jogo com os encarnados. "Todas as pessoas viram e sabem bem o que estou a dizer. Não interessa estar a falar da outra equipa [de arbitragem]. Podemos contrariar os adversários mas não outras coisas que acontecem no jogo."Para Jorge Jesus, este pode ser um dos momentos mais difíceis como treinador da equipa verde-e-branca. "Desde que cheguei ao Sporting [na época passada] tivemos um percurso quase sempre a ganhar. Não estou habituado a estar a oito pontos [onze depois da vitória do Benfica de ontem]. Tenho de me habituar. Há muitos objetivos para conquistar, o campeonato e outras competições."