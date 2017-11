Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus pede a Coentrão que deixe de fumar

Defesa-esquerdo fuma há muito tempo, mas técnico pede um derradeiro esforço ao jogador.

Por Mário Figueiredo | 01:33

Jorge Jesus quer que Fábio Coentrão deixe de fumar de forma a conseguir retirar o máximo rendimento do defesa-esquerdo, apurou o CM.



O defesa português, de 29 anos, já fuma há muito tempo e isso não tem interferido, até aqui, com o seu desempenho. Contudo, à beira dos 30 anos, Jesus entende que se Coentrão deixar de fumar pode melhorar ainda mais o seu rendimento de forma a ajudar a equipa a atingir os objetivos, com a primazia a ir para a conquista da Liga.



Um pedido que também terá sido extensível a Mathieu, central de 34 anos, que também fuma.



Jesus tem usado como argumento para que Coentrão abandone o vício a possibilidade de, ao jogar durante mais tempo, garantir um lugar na Seleção para o Mundial 2018.



A condição física de Fábio Coentrão tem sido gerida com pinças pelo técnico e pelo departamento médico leonino.



O atleta já alinhou em 11 jogos nesta temporada, mas apenas completou três. Tem sido quase sempre uma substituição forçada nos minutos finais, o que tem fragilizado a equipa – quer ao nível das opções técnicas, quer pelo facto de Jonathan Silva estar com dificuldades em afirmar-se na equipa.



Coentrão é um dos sete jogadores lesionados, mas está numa fase avançada da recuperação. Pode ser poupado com o Famalicão (Taça de Portugal) para regressar com o Olympiacos.