Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus pede “respeito pelos clubes”

Técnico mostra desagrado com a hora do jogo frente ao U. Madeira.

Por Mário Morgado Ribeiro | 20.12.17

Jorge Jesus, treinador do Sporting, manifestou o seu desagrado com a hora escolhida (hoje, 21h15) para a receção ao U. Madeira, em jogo da Taça da Liga.



"Queremos continuar com um registo só de vitórias. Este jogo passa por isso. É pena que seja muito tarde. Não é hora de jogo que se possa colocar, não só às equipas, como ao público. Tem de haver respeito pelos clubes e pelos adeptos. Se querem dar mais valor e respeito a esta competição, passa pela hora dos jogos", disse o técnico, na antevisão do encontro do grupo B, em Alvalade.



"O nosso jogo tem de passar por uma vitória, se possível por muitos golos. É importante para depois fazer o ‘goal average’ [diferença de golos] em relação à pontuação dos nossos adversários. Não vamos olhar para esta competição de forma diferente. O objetivo é chegar o mais longe possível", referiu o técnico, que deverá promover diversas alterações no onze, em relação ao duelo do campeonato frente ao Portimonense.



A 2ª jornada da Taça da Liga pode ser determinante nas contas finais do grupo B, uma vez que Sporting, U. Madeira, Marítimo e Belenenses estão empatados com um ponto.



Marcelo a caminho de Alvalade

Marcelo, defesa central do Rio Ave, está perto de ser o mais recente reforço do Sporting. O brasileiro, de 28 anos, interessa a Jorge Jesus para reforçar a defesa, mas falta ainda definir a altura da chegada do jogador.



Se na reabertura do mercado em janeiro, para ajudar nas várias frentes em que os leões se encontram, ou só no verão, para o ataque à próxima época. O defesa termina contrato em junho. Tobias Figueiredo pode ser moeda de troca.



PORMENORES

"O melhor está para vir"

"O melhor está para vir", escreveu Alan Ruiz, jogador do Sporting, nas redes sociais. Uma mensagem enigmática, que surge dias depois de Jorge Jesus ter revelado que o argentino está a treinar à parte.



Rodrigues renuncia

Menezes Rodrigues, presidente dos Leões de Portugal, renunciou ontem ao cargo por não poder continuar a "coabitar com o Bruno de Carvalho"(presidente do Sporting), a quem acusa de intromissão ilegítima e revanchista na vida daquela associação de solidariedade leonina.