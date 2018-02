Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus perdoa Gelson Martins

Jovem sabe que foi inconsciente nos festejos e pediu desculpas. Plantel transmitiu apoio.

Por João Pedro Óca | 08:57

Gelson Martins ficou devastado com a atitude nos festejos do golo frente ao Moreirense (1-0) que o afasta do clássico com o FC Porto, mas as palavras de apoio que ouviu dos companheiros ajudaram-no a reerguer-se. Ao que o CM apurou, o extremo, que acabou expulso, está consciente de que o ato de tirar a camisola para celebrar o golo foi irrefletido e por isso pediu desculpa aos colegas e a Jorge Jesus, que o acabaram por perdoar.



Logo após o jogo, o treinador dirigiu algumas palavras duras ao extremo ainda no balneário, mas, posteriormente, acabou por mostrar compreensão, entendendo o caráter humano da mensagem que dirigiu a Rúben Semedo, de quem era inseparável nos tempos em que jogaram juntos no Sporting.



Os capitães William e Rui Patrício deram o exemplo e reconfortaram o jovem de 22 anos, tal como o restante plantel que , ainda assim, foi invadido por um enorme sentimento de frustração por perder um jogador nuclear para o clássico.



Ao longo do dia de ontem, Gelson recebeu inúmeras mensagens dos companheiros e apesar de não esconder a desilusão, sentiu que a onda de apoio foi vital para, como se diz na gíria futebolística, levantar a cabeça num momento difícil.



Ao que o CM apurou junto de fonte próxima do jogador, foi a ânsia de mostrar solidariedade para com alguém que vê como irmão que o levou a tomar tal atitude.



O facto de ter marcado a poucos minutos do fim do jogo acabou por estimular a ação do jovem, que nem se apercebeu de que já tinha amarelo. "Tens um coração enorme", escreveu Ulisses Santos, agente de Gelson, no Facebook.



Piccini e Dost preocupam Jorge Jesus

Bas Dost e Piccini estão a contas com lesões musculares (ambos nas respetivas coxas direitas) e são a maior preocupação para Jesus. O técnico ainda não sabe se o avançado e o lateral vão recuperar a tempo do clássico no Dragão.



A única baixa confirmada é a de Daniel Podence, que recupera de uma fratura no pé esquerdo. O extremo não joga desde meados de janeiro e só deve voltar a ser opção em maio.



Jogadores com gripe são recuperáveis

William Carvalho, Fábio Coentrão, Ristovski e Palhinha devem estar em condições de defrontar o FC Porto, apesar de ainda constarem no boletim clínico. Os quatro falharam o jogo com o Moreirense devido a uma gripe.



PORMENORES

Bayern atento a Gelson

O Bayern Munique está na corrida por Gelson Martins, segundo o jornal alemão ‘Bild’. O emblema bávaro junta-se assim aos já interessados Man. United, treinado por José Mourinho, e Arsenal em contratar o extremo do Sporting, de 22 anos, no mercado de verão.



"Melhor formação"

"14 segundos, dois portugueses e uma jogada que envolve dois jogadores da melhor formação do Mundo", escreveu o Sporting, nas redes sociais, sobre o golo apontado por Gelson frente ao Moreirense na segunda-feira, após jogada de Rafael Leão.