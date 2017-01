Jorge Jesus quer avançado e defesa esquerdo

Jorge Jesus também já testou várias alternativas no apoio a Bas Dost e considera que é necessário outro jogador para fazer parceria com o avançado holandês na frente de ataque.



Jorge Jesus fez duas exigências ao presidente do Sporting Bruno de Carvalho para o mercado de inverno.Um defesa esquerdo e um avançado são as prioridades do técnico leonino para reforçar o plantel do Sporting.Jorge Jesus considera que estes dois reforços são fundamentais para atacar o título nacional no que resta da época.