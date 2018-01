Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus só pensa em ganhar

Técnico leonino quer reação enérgica da equipa ao empate de Setúbal, com um triunfo sobre o FC Porto em Braga.

Por Mário Figueiredo | 08:45

"A Taça da Liga é um dos projetos que o Sporting quer ganhar e eu estou superentusiasmado para vencer este título. É como se fosse o primeiro da minha carreira." É desta forma ambiciosa que Jorge Jesus aborda o jogo das meias-finais frente ao FC Porto, na próxima quarta-feira (20h45, RTP 1).



O treinador leonino fez a antevisão do clássico no site da Liga e não escondeu o desejo de somar mais um troféu. "Já ganhei cinco, mas ao serviço de outro clube [Benfica], e esta é uma possibilidade de conquistar títulos, pois é com isso que os clubes e adeptos sonham. Há uns mais importantes do que outros, mas estou superentusiasmado", referiu.



Jorge Jesus está ciente das dificuldades que o adversário das meias-finais vai colocar, mas espera uma reação enérgica da equipa leonina, depois do surpreendente empate frente ao V. Setúbal (1-1), que deixou o plantel destroçado e permitiu o regresso dos dragões à liderança da Liga: "O Sporting vai a Braga com muita ambição e muita confiança. Sabemos que vamos ter pela frente um rival muito forte."



O responsável técnico pelos leões não esconde que este é o primeiro objetivo. "Queremos estar nas decisões e esta é a primeira desta temporada. Queremos sair de Braga só no sábado, pois é sinal de que disputamos a final da prova", disse o técnico.



Na apresentação da meia-final, o treinador leonino falou ainda do homólogo do FC Porto, com quem se cruzou há 23 anos. "Tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio Conceição. Na altura fui contratá-lo ao Leça, quando estava no Felgueiras. Era um jovem com uma personalidade muito vincada e também um fã dos cruzamentos de Figo. Já tinha essa personalidade de treinador quando era jogador."



PORMENORES

V. Setúbal ou Oliveirense

O Sporting defronta o FC Porto nas meias-finais. O vencedor disputa a final com a equipa que ganhar o V. Setúbal-Oliveirense, que se realiza amanhã (20h45), também em Braga.



Benfica: 7 títulos em 10

O Benfica é o grande dominador da Taça da Liga, somando sete títulos em 10 edições da prova. Os outros vencedores foram Moreirense (2017), Sp. Braga (2013) e V. Setúbal (2008).



Oliveirense: a surpresa

A Oliveirense, da II Liga, é a grande surpresa da prova, com a entrada na final four. Destaque para o triunfo de 4-1 sobre o V. Guimarães.



V. Setúbal bate grandes

O V. Setúbal eliminou o Benfica e o Sp. Braga rumo à final four. Já venceu a prova em 2008 e é favorito a chegar à final. Empatou com os leões (1-1) na sexta-feira passada para a Liga.



"Heróis do teclado"

Bruno de Carvalho desafiou os "heróis do teclado" e das "refeições da oposição" a estarem presentes na AG de dia 3 de fevereiro. O repto surge após críticas feitas à campanha ‘Regresso a Custo Zero’, que visa o financiamento das modalidades.