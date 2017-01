Jorge Jesus suspenso por 15 dias

Jorge Jesus, treinador do Sporting

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Liga, avança o Record.Em causa está a expulsão no final do jogo frente ao Vitória de Setúbal para a Taça da Liga, na sequência de protestos devido à grande penalidade assinalada a favor dos sadinos, que acabou por ditar a eliminação dos leões da competição.