Jorge Jesus tem a convicção que Sporting vai vencer ao FC Porto

Clube de Alvalade, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, recebe domingo, a partir das 19h15 horas, o líder FC Porto, com 21.

Por Lusa | 30.09.17

O treinador Jorge Jesus afirmou este sábado estar convicto de que o Sporting vai ganhar domingo ao FC Porto, num encontro da oitava jornada da I Liga de futebol em que confirmou a ausência de Doumbia, por lesão.



Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'dragões', Jorge Jesus admitiu ainda ter dúvidas em relação à utilização de Fábio Coentrão, mas não se mostrou assustado com essas contrariedades.



"Quem quer estar na 'Champions', a questão do cansaço não se coloca. Temos de estar preparados para chegar ao jogo e dar uma boa resposta em função das ideias que temos. Estamos preparados para fazer amanhã (domingo) um excelente jogo diante do FC Porto. Temos equipa para vencer", garantiu.



Do outro lado, Jorge Jesus vai defrontar um treinador que bem conhece. Treinou-o no Felgueiras, na temporada 1995/96, motivo pelo qual diz conhecer o pensamento do agora adversário.



"Não estou nada surpreendido com o trabalho de Sérgio Conceição. Conheço-o não só pessoalmente, mas também as ideias dele. Melhor que eu, só ele conhece a ideias dele. Gosto muito de Sérgio Conceição. Sou muito amigo dele. No futebol não há certezas absolutas. Eu tenho a convicção que vou ganhar. Ele tem a mesma convicção que eu, que tem equipa para vencer. Espero que o Sporting vença, como é óbvio", realçou.



Perante a qualidade das duas equipas, Jorge Jesus não tem dúvidas em considerar que ambas estão moralizadas para disputar e querer vencer o 'clássico' de domingo. Dando a entender que será um bom espetáculo de futebol, apesar de ambos terem disputado jogos para a Liga dos Campeões a meio da semana.



"As duas equipas começaram o campeonato muito bem. Ambos querem vencer. Vai ser um jogo com muita intensidade e bem jogado. Esperamos fazer um bom jogo diante do FC Porto. O jogo é que vai ditar quem é o melhor. O FC Porto é a única equipa do campeonato português que ainda não perdeu pontos. Este jogo tanto para o FC Porto como para o Sporting não tem influência a nível psicológico. Quem ganha 3-0 ao Mónaco está motivado e quem defronta o Barcelona também", concluiu.



O costa-marfinense, de 29 anos, lesionou-se na receção ao FC Barcelona (derrota por 1-0 em jogo da Liga dos Campeões), tendo sido substituído pelo holandês Bas Dost, aos 44 minutos, e não recupera a tempo de defronta o FC Porto, enquanto Fábio Coentrão estará em dúvida até perto da hora do jogo.



O Sporting, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, recebe domingo, a partir das 19h15 horas, o líder FC Porto, com 21, em jogo da oitava jornada que será arbitrado por Carlos Xistra, de Castelo Branco.