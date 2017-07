Jorge Jesus: “trabalho, querer e força mental”

Treinador dos leões tem esta quarta-feira primeiro teste de fogo com os turcos do Fenerbahçe.

Por Mário Figueiredo | 12.07.17

"Trabalho, querer e força mental." Foi esta a base da palestra de Jorge Jesus aos jogadores do Sporting, meia hora antes do primeiro treino do estágio em Nyon, que serviu para testar alguns aspetos táticos com vista ao jogo de hoje (19h30, hora portuguesa) com o Fenerbahçe, em Renens.Jesus reforçou ainda a ideia de uma equipa solidária, com "apoio" e "posse de bola". Ficou claro que o técnico quer uma equipa dominadora, com recuperação rápida da bola e muita "circulação".Ontem, no treino de duas horas, apenas os 15 minutos iniciais foram abertos à comunicação social, mas oapurou que Jorge Jesus deu prioridade aos aspetos táticos para o jogo de hoje, o primeiro dos quatro jogos que os leões vão disputar em terras suíças.Jesus mostrou-se muito ativo e interventivo na sessão. Não se cansou de interromper a peladinha para corrigir posições dos jogadores e explicar o que pretende. Gritou e esbracejou muito.O técnico levou 30 jogadores para a Suíça, com destaque para os reforços. O estágio, além de servir de preparação, vai permitir a Jesus tirar as últimas dúvidas sobre a constituição do plantel. Certo é que, no regresso a Lisboa, cerca de 10 jogadores vão ser riscados.Daniel Podence, jogador do Sporting, mostra-se bastante satisfeito por fazer parte dos jogadores formados em Alcochete que integram os escolhidos de Jorge Jesus."Isto é a prova de que se continua a apostar forte e bem. A mistura entre a experiência e a juventude tem de continuar. De um lado, a irreverência de quem conhece o clube desde sempre. Do outro, a experiência de quem conhece o futebol europeu e mundial", afirmou o jogador ao canal do clube.O avançado de 21 anos revela ter ficado impressionado com a receção dos adeptos na chegada à Suíça, onde o Sporting vai estar até dia 18. "Saber que vamos para o estrangeiro e somos recebidos por centenas de pessoas demonstra a grandeza do Sporting. Claro que é uma motivação extra", confessou.