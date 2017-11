Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Mendes de luto pela morte do pai

José Mourinho enviou coroa de flores ao superagente.

Por Paulo Jorge Duarte | 06:00

O funeral de Manuel Cabanas, pai do empresário Jorge Mendes, realiza-se hoje, pelas 10h30, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Viana do Castelo, e deverá contar com inúmeras figuras ligadas ao futebol.



Ontem, no velório realizado na Igreja da Ordem Terceira, o clima de consternação foi grande, numa cerimónia que contou com familiares e amigos.



Impossibilitado de se deslocar a Portugal, o técnico do Man. United, José Mourinho, fez questão de enviar uma coroa de flores, num gesto de condolências para com o seu empresário.



Manuel Cabanas, de 98 anos, encontrava-se já com uma saúde debilitada e não resistiu a uma pneumonia, na passada quinta-feira.