Jorge Mendes 'divide' Viseu

Presidente do Ac. Viseu recusou proposta de cinco milhões de euros.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:52

Investidores russos, através do superagente Jorge Mendes, estão dispostos a comprar o Ac. Viseu. À SAD já chegou uma proposta de cinco milhões de euros - três pagos no imediato e dois no caso da subida do Académico à Liga. Contudo, a proposta foi rejeitada pelo presidente António Albino.



E é esta nega que está agora a dividir o clube. Tudo porque os 51% da SAD são detidos pelo presidente e por Daniela Lima, que queria aceitar a proposta.



A mulher é companheira de André Castro, diretor desportivo do Ac. Viseu, que na sequência deste episódio acabou demitido na última semana.



"Por morrer uma andorinha não acaba a primavera", ironizou António Albino, que promete mais explicações em conferência de imprensa. Já o ex-diretor desportivo recusou prestar declarações.



O CM sabe que o clima de instabilidade está a afetar a equipa. Há quem veja este negócio como uma oportunidade única para catapultar o clube para uma dimensão nunca atingida.



Jorge Mendes considera o clube beirão uma boa aposta e que pode ser valorizado a curto prazo. Contudo, as divergências entre dirigentes podem fazer cair o negócio.