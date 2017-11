Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Mendes emocionado no último adeus ao pai

Federação, clubes, treinadores e ex-jogadores apoiaram ontem o agente.

Por Paulo Jorge Duarte | 06:00

Foram várias as personalidades do mundo do futebol que estiveram presentes nas cerimónias fúnebres de Manuel Cabanas, pai do empresário de futebol Jorge Mendes, ontem, na Igreja da Ordem Terceira de S. Francisco, em Viana do Castelo.



Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol e os presidente do Benfica e do Sp. Braga, Luís Filipe Vieira, e António Salvador, respetivamente, foram das presenças mais notadas. Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto e atual selecionador espanhol e Joan Laporta, antigo presidente do Barcelona, vieram de Espanha para apoiar Jorge Mendes e a família. Também ex- jogadores agenciados pelo empresário fizeram questão de estarem presentes na última homenagem a Manuel Cabanas. Bosingwa, transferido do FC Porto para o Chelsea com intermediação de Mendes, foi um desses ex-jogadores.



Depois da missa de corpo presente, o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério de Darque, em Viana do Castelo. É lá que a mãe de Jorge Mendes, falecida em 2010, está sepultada.