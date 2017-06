Jorge Mendes ouvido como arguido por denúncia de Falcão

O que achou desta notícia?







Jorge Mendes, que já foi considerado várias vezes o melhor agente de futebol do Mundo, vai ser ouvido como arguido, amanhã , em Madrid, no processo da alegada fuga fiscal de Radamel Falcão, ex-jogador do FC Porto e do Atlético de Madrid, que agora joga no Mónaco. Na última quarta-feira, Jorge Mendes esclareceu, através da sua empresa Gestifute, que não foi notificado pelo tribunal para prestar declarações.O superagente será ouvido no Tribunal de Instrução número 1 de Pozuelo de Alercón, segundo a imprensa espanhola. Quando foi ouvido pela juíza do processo, Falcão terá afirmado que Jorge Mendes foi um dos assessores na criação das sociedades offshore que utilizou para receber o dinheiro dos seus direitos de imagem.Segundo a Gestifute, a ação de Jorge Mendes limita-se à intermediação nas transferências de jogadores.