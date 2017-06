Jorge Mendes ouvido em tribunal

A Polaris é administrada por Luís Correia, que presta declarações no dia 20 de setembro.



A Gestifute emitiu um comunicado, onde reitera que nunca "prestou assessoria fiscal". "Embora seja acionista de controlo, Jorge Mendes não é administrador nem intervém na gestão da sociedade Polaris, que comercializa a imagem de 50 clientes", pode ler-se.A Polaris é administrada por Luís Correia, que presta declarações no dia 20 de setembro.Jorge Mendes chegou ao tribunal pelas 10h55 locais (9h55 em Lisboa) e saiu perto das 15h00 pela garagem, de forma a evitar a imensidão de jornalistas que estava à sua espera.O argentino Lionel Messi foi condenado a 21 meses de prisão por três crimes fiscais avaliados em 4,1 milhões de euros entre 2007 e 2009. A pena foi substituída por uma multa de 510 mil euros.Jorge Mendes pode voltar ao tribunal no dia 31 de julho para depor no caso que envolve Cristiano Ronaldo, que também está ser investigado pela mesma juíza, na sequência de uma denúncia do MP que o acusa de fuga ao fisco em 14,7 milhões.

O empresário Jorge Mendes vai continuar como arguido no processo de fraude fiscal do futebolista Falcão, depois de ontem ter sido ouvido durante 45 minutos no tribunal de Instrução de Pozuelo de Alarcón (Espanha).O tribunal julga a acusação do Ministério Público ao colombiano Falcão de fraude fiscal, avaliada em 5,6 milhões de euros, entre 2012 e 2013, quando representava o Atlético de Madrid. O jogador, que é representado por Jorge Mendes, é acusado de ter criado uma estrutura societária com o único objetivo de ocultar ao fisco rendimentos de exploração de direitos de imagem.O empresário, líder da Gestifute, também representa outros jogadores suspeitos da mesma fraude, como Cristiano Ronaldo, Coentrão, Ricardo Carvalho e Di María. Apesar de ter entrado e saído do tribunal sem prestar declarações, Mendes referiu à juíza Mónica Gómez Ferrer, segundo o jornal ‘As’, que "trata apenas de assuntos desportivos" e que se limita "às negociações entre clubes e jogadores para transferência e empréstimos".