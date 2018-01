Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Mendes terá carta branca para negociar Ronaldo

Craque português poderá estar mesmo de saída do Real Madrid.

Os rumores de que Cristiano Ronaldo quer mesmo sair do Real Madrid vão ganhando força a cada dia que passa. Apesar de ter renovado o vínculo com os Merengues até 2021, o craque português está descontente com as condições do seu contrato e com as alegadas promessas que Florentino Pérez não cumpriu, bem como com a onda de maus resultados da equipa.



Os rumores de que o presidente do Real Madrid está cada vez mais interessado em Neymar e Mbappé não terão ajudado a apaziguar o português, que se sente injustiçado no clube espanhol.



O salário do brasileiro também é um problema: Neymar recebe 36 milhões, Messi 50 milhões e Cristiano Ronaldo fica-se pelos 21 milhões de euros anuais, facto que incomoda o vencedor da Bola de Ouro deste ano.



Para piorar as coisas, adianta o Record, Florentino Pérez terá dado carta branco ao empresário Jorge Mendes para negociar com outros clubes, eventualmente interessados no jogador que representa, o que poderá representar mais uma indicação de que o futuro de Cristiano Ronaldo não deverá passar por Madrid.



No entanto, o presidente do clube madrileno não estipulou um valor a adotar para libertar CR7 o que poderá estar a dificultar o avanço das negociações.