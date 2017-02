Jorge Simão: “ainda há muito para conquistar”

O Sp. Braga joga em Vila do Conde como 4º classificado (36 pontos), podendo ascender ao terceiro em caso de vitória, onde está o Sporting, com 38.



Quanto a saídas de última hora, o médio Xeka, que tinha vindo a ser presença habitual no meio-campo, foi cedido ao Lille, onde atua Eder. "É um negócio que pode vir a ser muito rentável para o clube."

"Ainda há muito para conquistar e muitos pontos para valorizar o clube e os jogadores. Podemos fazer uma belíssima campanha rumo aos 65 pontos", disse Jorge Simão, técnico do Sp. Braga, no lançamento do jogo de hoje (21h00) com o Rio Ave, partida em atraso da 19ª jornada da Liga.Para o treinador dos bracarenses, a derrota na final da Taça da Liga com o Moreirense (1-0) está ultrapassada. "A ferida está sarada. O pior que podia acontecer era ficar a chorar sobre leite derramado. O luto está feito", afirmou Jorge Simão, admitindo que "as coisas não estão perfeitas" e "não estão a sair" como tinha planeado.O conjunto bracarense esteve muito ativo no mercado de transferências, com vários ajustes na equipa. "São só 16 jogos [até final da temporada], o plantel foi reduzido para que os jogadores sintam que têm um papel importante", referiu o treinador dos arsenalistas. No último dia de mercado, o Sp. Braga garantiu o empréstimo do avançado Federico Cartabia, proveniente do Deportivo da Corunha (Espanha), até final da temporada. "É um jogador com um bom pé esquerdo, muito técnico e com velocidade. Vem para ajudar numa posição carenciada pela lesão do Wilson Eduardo."