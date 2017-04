Jorge Simão diz que lugar está em risco desde que assinou

Destaque para o regresso de Battaglia aos convocados, após lesão, e para a estreia do internacional português sub-20 Xadas, da equipa B minhota.



Em quinto lugar, provisoriamente, Jorge Simão garante que a equipa está preparada para enfrentar os insulares. "Esta paragem permitiu trabalhar com mais tranquilidade."Destaque para o regresso de Battaglia aos convocados, após lesão, e para a estreia do internacional português sub-20 Xadas, da equipa B minhota.

"Nós, treinadores, jogadores e dirigentes, vivemos num meio que vive de resultados. O primeiro momento em que sinto o meu lugar em risco é quando assino o contrato", disse Jorge Simão, treinador do Sp. Braga, na antevisão do jogo de hoje (20h15) frente ao Marítimo para a Liga.O técnico dos minhotos encarou com "normalidade" as declarações do presidente António Salvador, que não confirmou a continuidade de Simão na próxima temporada. "Vai certamente orientar a equipa já no próximo jogo [hoje], depois no outro, depois no outro...", referiu o líder dos bracarenses na semana passada."Se não é uma mensagem de apoio? É uma declaração ambiciosa de quem quer levar o Sp. Braga para outro patamar e quer junto dele pessoas que lhe assegurem que essa ambição seja correspondida", afirmou.