Jorge Simão quer a Taça

Jorge Simão, que ocupa o lugar deixado por José Peseiro (demitido), não quis comentar se herdou um plantel "mais ou menos equilibrado", mas tem esperança de ver, na receção ao Rio Ave, algum "traço de comportamento" que tem tentado passar aos jogadores."Não tem sido um trabalho fácil", salientou o treinador de 40 anos, que trocou o Desp. Chaves pelo Sp. Braga. "Não tenho a veleidade de pensar que vai ser uma equipa à imagem, mas espero ver alguns comportamentos", referiu. Sobre os jogadores, o técnico quer "perceber os que têm qualidade para acrescentar à equipa" e, com isso, criar "harmonia".

"Esta fase de grupos assemelha-se muito à de um Campeonato do Mundo ou da Europa. Se vencermos, a nossa percentagem de seguirmos em frente fica acima dos 50 por cento. Espero um Rio Ave a tentar vencer aqui. Se o fez na Luz [Benfica], porque não haveria de fazer aqui?". Foi assim que Jorge Simão, técnico do Sp. Braga, fez ontem a antevisão ao jogo com os vila-condenses (hoje, 19h30, no Municipal de Braga), com arbitragem de Bruno Esteves, referente à terceira fase do grupo C da Taça da Liga.O treinador dos bracarenses salientou que o "objetivo da equipa é chegar à final desta competição e ganhar", desvalorizando o facto de a equipa ter sido "eliminada da Taça de Portugal e da Liga Europa"."Os objetivos para esta competição já foram definidos no início da época e este clube, pelo estatuto que tem, participa para chegar à final e depois conquistar o título, como já aconteceu há quatro anos [2012/2013], esse é o objetivo, como também é o do Rio Ave", lembrou.