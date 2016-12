Jorge Simão quer sair com vitória frente ao FC Porto

Jorge Simão vai ser apresentado na terça-feira como novo técnico do Sp. Braga, mas antes quer deixar o Desp. Chaves, se possível, com um triunfo no Dragão diante do FC Porto, na segunda-feira para a Liga (14ª jornada).





Ontem, o acordo entre António Salvador, presidente dos minhotos, e o técnico ficou definitivamente selado.



Na próxima terça-feira, Jorge Simão – que substitui no cargo José Peseiro – vai rubricar contrato com a duração de um ano e meio. Quem também deve acompanhar o técnico em Braga, mas só em janeiro, são os médios Battaglia e Fábio Martins, jogadores cedidos pelos minhotos mas que vão regressar à cidade dos Arcebispos na reabertura do mercado de transferências.



No negócio entre os clubes ficou ainda acordado o pagamento por parte dos minhotos aos flavienses de 300 mil euros. Jorge Simão tinha contrato com o Desp. Chaves (atual sétimo classificado na Liga) até junho de 2018.

O treinador de 40 anos tem mantido as rotinas da equipa transmontana, e o discurso com os seus jogadores é de confiança para o jogo que aí vem na Invicta e que será o último à frente dos destinos do emblema flaviense.A mensagem de que é possível roubar pontos ao atual vice-líder do campeonato tem sido uma constante. Esse é um pedido que Simão tem feito ao plantel: deixar o clube, se possível, com uma vitória antes de rumar a Braga. Na memória está ainda a eliminação do FC Porto em Chaves (nas grandes penalidades) em jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal.