Jorge Simão recusa falar de Abel

Disse ainda esperar um Feirense "muito confiante" pelos recentes resultados, com vitórias e "reviravoltas", e dificuldades acrescidas pelo campo de dimensões reduzidas.

"Há três ou quatro semanas, era o Gattuso. Quando as coisas não vão acontecendo de acordo com o que desejamos, acaba por ser natural [que essas notícias surjam]." As palavras são de Jorge Simão, técnico do Sp. Braga, sobre a possibilidade de Abel Ferreira (equipa B) o substituir no início da próxima temporada."O futebol é o presente, que condiciona o futuro. Há uma luta acesa pelo quarto lugar, mas recordo que, quando entrei para o Sp. Braga, o V. Guimarães estava dois pontos atrás e, passado este tempo todo e com esta crise, perdemos dois pontos para o Vitória. Por isso, o cenário não me parece tão dramático assim", disse o técnico. Que garante não desistir: "Sinto-me com todas as forças para ir à luta, faltam sete jogos, estão 21 pontos em disputa."Sobre o jogo de hoje em Santa Maria da Feira, Jorge Simão assegura que a equipa tudo fará para derrotar o Feirense (20h30, Sport TV 1) no arranque da 28ª jornada da Liga.