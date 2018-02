Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Sousa arbitra Portimonense-FC Porto

Jogo tem início às 20h15 no estádio Municipal de Portimão.

12:43

Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto, é o árbitro do jogo deste domingo entre Portimonense e FC Porto, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, indicou o Conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



No jogo, que tem início às 20h15, no estádio Municipal de Portimão, Jorge Sousa terá como assistentes Ricardo Santos e Nuno Manso, e no vídeoárbitro estará Hugo Miguel, árbitro da Associação de Lisboa.



O CA nomeou ainda os árbitros Rui Oliveira para o Desportivo de Chaves-Estoril Praia (16:00) e Luís Godinho (18:00), jogos agendados também para hoje, igualmente da 24.ª jornada.