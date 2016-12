Jorginho partiu a loiça em Moreira

Podence (esq.), do Moreirense, em duelo com o defesa do Arouca Nelsinho





Até final, o Arouca geriu com relativa tranquilidade a vantagem e ainda chegaria à goleada, com Jorginho, de canto direto, a fazer um hat-trick.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Arouca goleou ontem em Moreira de Cónegos (4-1), num jogo em que o extremo Jorginho teve uma atuação de luxo, ao marcar três golos, acrescentando-lhes uma assistência.O início da partida foi eletrizante, com o Moreirense a criar a primeira oportunidade aos 3’ por Dramé, que rematou ligeiramente ao lado; o Arouca a marcar aos 6’ por Jorginho na sequência de um cruzamento da esquerda de Mateus; e Boateng a falhar escandalosamente o empate aos 11’. Depois disso, entrou numa toada mais prudente, ainda que com a equipa da casa a ter maior iniciativa atacante, mas a ser traída numa rápida transição à passagem da meia hora, com Jorginho a passar por André Micael e a oferecer o segundo golo a Mateus, retribuindo a gentileza anterior do colega.O segundo tempo abriu com o Moreirense a reduzir por Boateng, mas logo a seguir Jorginho tirou mais um coelho da cartola e com um grande remate de fora da área recolocou a diferença em dois golos, traduzindo-se num murro no estômago para a equipa da casa.