Jornais desportivos brincam em dia das mentiras

Hoje é dia das mentiras e alguns dos jornais desportivos decidiram, como já vem sendo hábito, lançar algumas notícias ‘falsas’.



André Ventura e Calado revelam desejos no dia das mentiras

O árbitro Carlos Xistra foi uma das partidas do jornal Record. Supostamente, não irá apitar o clássico entre Benfica-FC Porto deste sábado, uma vez que sofreu uma lesão durante o treino de ontem.



Também a notícia do jornal A Bola a dizer que Ronaldo ia mandar retirar o busto do aeroporto da Madeira, não passa de uma brincadeira do dia das mentiras. A verdade é que depois de tanta polémica sobre o busto muitos foram os que acreditaram que o jogador teria dado tal ordem.







O que achou desta notícia?







12.1% Muito insatisfeito

12.1% 3%

3% 15.2%

15.2% 9.1%

9.1% 60.6% Muito satisfeito