José Couceiro quer vencer Sporting na Taça da Liga

"Não espero nenhuma facilidade. Ambas as equipas jogam no domingo, por isso, não espero um Sporting com muitas alterações. Mesmo que as fizesse seria sempre um adversário forte. Esperamos um jogo difícil como foi o anterior na Taça de Portugal", vaticinou.José Couceiro encontra muitas semelhanças entre o duelo de quarta na Taça da Liga e o de há três semanas nos oitavos de final da Taça de Portugal, que o Sporting venceu por 1-0."É muito de igual. É uma final e uma das equipas fica de certeza fora da competição. Na pior das hipóteses até podem ficar as duas porque o Varzim tem possibilidades de apuramento. Se possível, esperamos ter uma prestação ainda melhor", vincou.Além de melhorar o desempenho do confronto anterior, José Couceiro quer um desfecho favorável à sua equipa. Caso o desejo de se repetirem os resultados das rondas anteriores - os clubes anfitriões venceram sempre por 1-0 -, o Vitória seguiria em frente."Era bom que se mantivessem os resultados que até agora aconteceram neste grupo e vencessem as equipas da casa por 1-0. Não era nada mau para o Vitória", sublinhou, lembrando que os critérios de desempate de nada valem se a sua equipa não ganhar.O Vitória de Setúbal recebe no Estádio do Bonfim, em Setúbal, o Sporting na quarta-feira pelas 20:15, num jogo que terá arbitragem de Rui Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.