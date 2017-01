José Fonte assina pelo West Ham

O defesa internacional português José Fonte assinou contrato por duas temporadas e meia, com outra de opção, com o West Ham, anunciou hoje o clube de futebol inglês no Twitter.



O West Ham pagou oito milhões de libras, cerca de 9,245 milhões de euros, pelo passe do central português ao Southampton.



"Assinei pelo West Ham, porque é um grande clube. Têm muitos adeptos e sei desde há vários anos o quão apaixonados são. O treinador [Slaven Bilic] também foi uma grande influência. Senti que eles realmente me queriam e que ele me vendeu o projeto e ambição do clube", disse Fonte, que soma 154 jogos e sete golos na 'Premier League', ao site do clube inglês.









"Simplesmente, fez sentido para mim nesta altura assinar pelo West Ham. É um novo desafio e um novo início e estou desejoso que comece. Disse ao treinador que quero ganhar e quero ganhar troféus. A ambição é grande e aspiramos a grandes voos", assumiu o jogador, que poderá estrear-se contra o Manchester City, a 01 de fevereiro.



Fonte, que passou uma década nas camadas de formação do Sporting e esteve contratualmente ligado ao Benfica, mudou-se para Inglaterra, para o Crystal Palace, em 2007/2008.



Na temporada de 2009/2010, assinou pelo Southampton, clube no qual se destacou e do qual foi capitão nas últimas três temporadas e meia.



Internacional português, Fonte ganhou a titularidade da seleção comandada por Fernando Santos no Europeu, tendo sido totalista nos encontros com Croácia, Polónia, Gales e França.



No início de janeiro, Fonte, campeão europeu em França com a seleção portuguesa, recusou uma melhoria no seu contrato proposta pelo Southampton e solicitou ao clube da I Liga que o deixasse sair.



O contrato em vigor entre o internacional português, de 33 anos, e o Southampton foi assinado em outubro de 2015 e era válido até julho de 2018.



