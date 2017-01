José Fonte pede ao Southampton que o deixe sair

Fonte foi associado a uma possível transferência para o Manchester United no verão passado, depois de o jogador se ter sagrado campeão europeu ao serviço da seleção portuguesa em França.



Ainda no mês passado, o jogador português escreveu na rede social Instagram: "Que fique claro que não rejeitei um novo contrato. De facto, fui informado pelo Souhampton de que eles não me estavam a propor um novo contrato".



No entanto, Reed desmente José Fonte e insiste que este recebeu uma nova proposta: "O que foi oferecido a José, do meu ponto de vista, é muito significativo em relação ao contrato que ele assinou em outubro de 2015. Seis meses depois, estávamos preparados para melhorar o contrato e prolonga-lo, mas ele recusou a oportunidade de melhorar o salário e de aumentar por um ano o vínculo ao clube".



O central português José Fonte, campeão europeu em França, em julho do ano passado, recusou uma melhoria no seu contrato proposta pelo Southampton e solicitou ao clube da I Liga Inglesa de futebol que o deixe sair."Ele teve várias oportunidades para melhorar o contrato e exerceu o direito de não o fazer. Ele tornou muito claro que gostaria de explorar a oportunidade de uma transferência", afirmou o diretor do futebol do Southampton, Les Reed, em declarações à rádio BBC.O contrato em vigor entre o internacional português de 33 anos e o Southampton foi assinado em outubro de 2015 e é válido até julho de 2018, o que significa que faltam 18 meses para que chegue ao fim.