José Henrique diz que Bruno Varela já é uma "certeza e valor seguro"

"O Benfica vai conquistar o título nacional", acrescentou o antigo guarda-redes.

O antigo guarda-redes José Henrique, que recebeu uma das maiores ovações da entrega de distinções aos sócios do Benfica, deixou este domingo elogios a Bruno Varela, atual detentor da baliza do tetracampeão de futebol.



Depois de receber o emblema de ouro que distinguiu os associados com 50 anos de vínculo ao Benfica, José Henrique, atualmente com 74 anos, decidiu abordar a situação de Bruno Varela.



"O Bruno Varela foi meu jogador nas camadas jovens do Benfica. Treinei-o e cresceu comigo. Já é uma certeza e um valor seguro do clube onde se formou", disse, ainda emocionado, aquele que era conhecido nos meandros futebolísticos por "Zé Gato", face à sua notável agilidade e rapidez entre os postes.



Além de salientar as qualidades de Bruno Varela, José Henriques manifestou uma enorme crença na conquista do penta campeonato pelas 'águias'.



"O Benfica vai conquistar o título nacional", acrescentou o antigo guarda-redes e treinador de jovens 'guardiões' do clube da Luz.



José Henrique arrebatou oito títulos nacionais e quatro Taças de Portugal nas 13 temporadas em que envergou do Benfica, clube em que jogou desde a formação, em especial nas décadas de 60 e 70.



"No Benfica só não conquistei o título europeu", frisou o antigo guarda-redes, relembrando com mágoa a final perdida (4-1) na época de 1967/68 diante os ingleses do Manchester United.