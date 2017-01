José María Giménez afastado três semanas por lesão

Se o jogador ficar a cargo do departamento clínico por três semanas, Gimenéz falhará os dois jogos das meias-finais da Taça do Rei, frente ao FC Barcelona, e os jogos contra o Leganés e Celta de Vigo, da liga espanhola.O defesa-central junta-se no grupo de indisponíveis para os dois jogos com o 'Barça' ao português Tiago, ao guarda-redes Jan Oblak, a Augusto Fernández, os três por lesão, e a Thomas Partey, a representar o Gana na Taça das Nações Africanas CAN2017.Gimenéz tinha falhado cinco jogos para o campeonato entre finais de setembro e outubro também devido a uma lesão muscular.Ao todo, o defesa-central disputou 15 jogos esta época pelo Atlético de Madrid, 13 como titular.O Atlético de Madrid ocupa atualmente o quarto lugar na liga espanhola, com 36 pontos, a dez do líder, o Real Madrid.