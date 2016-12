José Mota deixa o Feirense

José Mota deixa o clube situado na 17.ª e penúltima posição com 11 pontos, com um saldo de três vitórias, dois empates e nove derrotas.

O Feirense anunciou esta terça-feira ter chegado acordo para rescindir o contrato com o treinador José Mota, após a derrota na segunda-feira frente ao Marítimo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol."O Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD e o treinador José Mota chegaram, hoje, ao final da manhã, a acordo para a rescisão amigável do vínculo contratual que vigorava entre as partes na presente temporada", pode ler-se no comunicado publicado na página oficial do clube na internet, que adianta que o adjunto Paulo Sousa está igualmente de saída.Ainda de acordo com a nota daquela SAD, "interinamente, a orientação da equipa profissional do Feirense será confiada ao treinador Nuno Manta (um homem da casa), a quem cabe a tarefa de preparar o confronto com o Paços de Ferreira, mantendo-se igualmente em funções os técnicos Paulo Santos e Ricardo Ribeiro".