José Mourinho demolidor na Liga inglesa

Fellaini foi o destaque da vitória com o Crystal Palace.

Por Filipe António Ferreira | 01.10.17

O Manchester United, de José Mourinho, soma e segue na Liga inglesa. Ontem averbou novo triunfo tranquilo em casa com o Crystal Palace.



O belga Fellaini foi a grande figura da equipa ao apontar dois tentos na goleada por 4-0.



Numa altura em que muitos adeptos ainda se sentavam nas bancadas de Old Trafford já os ‘red devils’ tinham feito o primeiro pelo espanhol Juan Mata, a passe de Rashford.



Um tónico para a equipa da casa, que no resto do jogo se passeou contra o último classificado da Premier. Aos 35’, Fellaini fez o segundo do Manchester United e, já no segundo tempo, de novo o médio a marcar de cabeça. A terminar, o inevitável Lukaku fez o 4-0, o seu sétimo golo na liga.



Um resultado que mantém a equipa de José Mourinho no topo da classificação juntamente com o Manchester City, que ontem foi ao recinto do campeão Chelsea vencer por 1-0.



O Watford de Marco Silva empatou nos descontos, na deslocação ao terreno do West Bromwich (2-2). O Swansea, com Renato Sanches a titular, perdeu diante do West Ham de José Fonte.