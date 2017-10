Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho em tribunal

Técnico acusado de lesar o Fisco espanhol em 3,3 milhões.

Por Filipe António Ferreira | 30.09.17

José Mourinho foi convocado para comparecer no Tribunal de Instrução de Madrid no dia 3 de novembro, num processo em que responde por alegada fraude fiscal no valor de 3,3 milhões de euros.



O caso remonta ao tempo em que o treinador português, de 54 anos, desempenhou funções técnicas no Real Madrid, entre 2010 e 2013.



O ‘Special One’ é acusado de lesar o Fisco no imposto a aplicar sobre o rendimento dos exercícios relativos aos anos de 2011 e 2012. Os serviços tributários fizeram chegar à Procuradoria um relatório segundo o qual se indica que José Mourinho, antes de 17 de setembro de 2004, assinou um contrato de cedência de direitos de imagem a uma sociedade nas Ilhas Virgens. Ainda de acordo com o documento, terá feito posteriormente novos contratos com outras empresas.



"Todas estas estruturas societárias foram utilizadas pelo acusado com o objetivo de tornar opacos os benefícios provenientes dos seus direitos de imagem", refere agora a Procuradoria.



Cristiano Ronaldo também se encontra a ser julgado por alegadas fugas ao Fisco espanhol, sendo que o denominador comum destes dois processos é o nome do empresário de ambos, Jorge Mendes.



Ontem, na antevisão do jogo de hoje com o Crystal Palace, o treinador do Man. United falou apenas sobre o adversário e as ausências na sua equipa. "Pogba não pode jogar. Não é uma lesão que me dê a esperança que tenho nos casos de Valencia e Jones. Não falo sobre lesões de longa duração, por isso não falo de Ibra, Pogba e Rojo", disse o técnico.