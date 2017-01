José Mourinho ignora Ronaldo

Mourinho disse ainda ser difícil de acreditar como um país pequeno como Portugal, com dez milhões de habitantes, dê tanto ao futebol. "Eusébio, Figo, Ronaldo, eu mesmo, talvez Fernando Santos, todos com distinções mundiais. Benfica e FC Porto a ganhar edições da Champions, a Seleção campeã europeia. O segredo? Talvez a nossa paixão", acrescentou.

José Mourinho, treinador do Manchester United, omitiu o nome de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, de uma lista de jogadores com quem trabalhou ao longo da carreira e com os quais faria um ‘onze’. Este desafio foi proposto no âmbito de uma entrevista ao site da FIFA e o técnico revelou-se incapaz de formar uma equipa. Mas desfilou uma série de nomes, entre os quais não se encontra Ronaldo."Vítor Baía, Petr Cech, Júlio César? [guarda-redes] É simplesmente impossível escolher apenas um nome. Vamos ver... Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Materazzi, Walter Samuel, John Terry, Lúcio? [defesas] Como posso escolher num lote destes? Essien, Sneijder, Matic, Costinha, Maniche, Xabi Alonso ou Lampard? [médios] Impossível escolher."Aqui chegado, e quando poderia ter nomeado avançados, como Ronaldo (seu pupilo no Real), Drogba, Eto’o ou Ibrahimovic, Mourinho virou o discurso e disse: "Não posso fazer escolhas dessas porque nunca deixo de lado irmãos de armas."