José Peseiro regressa à I Liga para treinar o Vitória Guimarães

Treinador que saiu do Braga na última época assume o quinto clube na I Liga.

Por Lusa | 15:47





- Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2017/18:



Jornada Clube Sai Entra



5.ª Boavista Miguel Leal Jorge Simão



8.ª Desportivo das Aves Ricardo Soares Lito Vidigal



9.ª Estoril Praia Pedro Emanuel Ivo Vieira *



9.ª Paços de Ferreira Vasco Seabra Petit



10.ª Moreirense Manuel Machado Sérgio Vieira



17.ª Paços de Ferreira Petit João Henriques **



18.ª Belenenses Domingos Paciência Silas



19.ª Desportivo das Aves Lito Vidigal José Mota ***



22.ª Moreirense Sérgio Vieira Petit



23.ª Vitória de Guimarães Pedro Martins José Peseiro





José Peseiro regressa ao futebol português, desta vez para comandar o Vitória de Guimarães, substituindo Pedro Martins, afastado do comando dos 'minhotos' após uma pesada derrota com o Sporting de Braga (5-0), na 23.ª jornada da I Liga.Depois de Nacional, Sporting, Sporting de Braga e FC Porto, Peseiro, de 57 anos, prepara-se para treinar pela quinta vez uma equipa no principal escalão do futebol nacional, depois de ter abandonado os bracarenses em 2016/17.A saída de Pedro Martins, que cumpria a sua segunda época no Vitória de Guimarães, foi a 10.ª 'chicotada' na presente edição da I Liga, embora apenas sete clubes tenham mudado de treinador, já que Desportivo das Aves, Paços de Ferreira e Moreirense já trocaram por duas vezes.O último a mudar tinha sido, precisamente, o Moreirense, que oficializou o regresso de Petit, após a saída de Sérgio Vieira. A equipa de Moreira de Cónegos já tinha também deixado de contar com Manuel Machado, à 10.ª jornada.Na presente edição do campeonato, também trocaram duas vezes de treinador o Paços de Ferreira, que começou a época com Vasco Seabra, prosseguiu com Petit e é agora orientado por João Henriques, e o Desportivo das Aves, agora orientado por José Mota, como coordenador técnico, depois de Lito Vidigal ter sucedido a Ricardo Soares, agora na Académica.Entre as 'chicotadas psicológicas' na I Liga, além das seis protagonizadas por estes clubes, contam-se ainda as saídas de técnicos de Boavista, Estoril Praia e Belenenses, com as entradas de Jorge Simão, Ivo Vieira e Silas, para os lugares de Miguel Leal, Pedro Emanuel e Domingos Paciência, respetivamente.* Filipe Pedro comandou a equipa interinamente em duas jornadas** Filipe Anunciação orientou a equipa na 18.ª jornada.*** José Mota foi designado coordenador técnico, orientando a equipa principal do clube