José Sá com lugar em risco

Exibição contra o Liverpool para a Champions pode levar à chamada de Iker Casillas.

Por Filipe António Ferreira e Sérgio Pereira Cardoso | 09:02

Ricardo Pereira lesionou-se contra o Liverpool e é baixa no dragão

Ricardo Pereira é mais uma baixa na equipa do FC Porto. O defesa contraiu uma microrrotura na coxa esquerda, no jogo frente ao Liverpool, e já não participou no treino que os dragões realizaram esta quinta-feira no Olival. O lateral deve parar no mínimo duas semanas. Maxi Pereira vai assumir o lugar contra o Rio Ave.

Os cinco golos sofridos pelo FC Porto com o Liverpool na quarta-feira deixaram marcas na equipa. José Sá, muito intranquilo durante toda a partida e com muitas culpas no primeiro dos ‘reds’, pode dar o lugar na baliza a Iker Casillas, domingo, na receção ao Rio Ave (18h00, Sport TV1).O espanhol, de 36 anos, perdeu a titularidade num jogo da Champions (com o RB Leipzig em outubro) e só voltou à equipa principal nos jogos das Taças (Liga e de Portugal). José Sá (25 anos) tem estado em bom nível mas o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões acaba por manchar esse momento e internamente, apurou o, há já quem queira que o experiente Casillas regresse à equipa principal nos próximos jogos.Com a eliminatória praticamente sentenciada, Sérgio Conceição quer a equipa com a "cabeça limpa" a pensar no campeonato, que é o principal objetivo do FC Porto esta temporada.Até ao jogo, mais do que a recuperação física, o trabalho do técnico portista é tentar apagar da memória dos seus jogadores a mais pesada derrota caseira da história do FC Porto no seu estádio.Para além do lesionado Ricardo [ver caixa em baixo], Sérgio Conceição não poderá contar com o médio Danilo Pereira e muito provavelmente com o avançado Aboubakar, que esta quinta-feira voltou a dividir o treino entre entre o ginásio e o relvado.